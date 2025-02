MPF recomenda medidas emergenciais após desabamento na Igreja de São Francisco

O Ministério Público Federal (MPF) emitiu uma recomendação à Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na Bahia e à Ordem Primeira de São Francisco, para a adoção de medidas emergenciais após o desabamento de parte do teto da Igreja São Francisco de Assis, localizada no Centro Histórico de Salvador.

Na recomendação, o MPF requer que a superintendência do Iphan na Bahia realize uma vistoria técnica no local e elabore um relatório detalhado para identificar a necessidade de escoramento e demais ações urgentes para evitar novos desabamentos. O instituto também deve acompanhar todo o processo de identificação, separação e triagem dos destroços, assegurando que nenhum material seja removido sem a supervisão de especialistas em patrimônio histórico e restauração.

O documento fala ainda na realização do escoramento interno e externo do edifício conforme a vistoria técnica, pela Ordem Primeira de São Francisco. Além disso, recomendou a adoção de todas as providências para garantir o acompanhamento especializado na triagem dos escombros.