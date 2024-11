MPRJ faz operação contra compra de votos em Belford Roxo

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quarta-feira (13/11), a Operação Dupla Falta, que cumpre quatro mandados de busca e apreensão contra um grupo acusado de planejar compra de votos para obter a vitória na eleição do então candidato a vereador de Belford Roxo (RJ) Sérgio Acciolly dos Santos, o Dinho Resenha.

A Operação Dupla Falta é realizada pela 154ª Promotoria Eleitoral, com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). A investigação ocorreu depois que o celular de Dinho Resenha foi apreendido e analisado.

Sérgio Acciolly dos Santos havia sido preso em agosto, após ser denunciado por associação criminosa e corrupção eleitoral nas eleições de 2020.

Segundo o MPRJ, “ao analisar os dados do aparelho celular de Dinho, a Promotoria Eleitoral verificou que o candidato se uniu a outros integrantes para comprar votos nas eleições de 2024”.

O Ministério Público alega que a análise do celular de Dinho também confirmou que ele tinha vínculo com o narcotraficante Geraro, morto recentemente em confronto com a polícia militar.

A nova ação penal denuncia Sérgio Accioly (Dinho Resenha), Luiz Alexandre Torres Soares (coordenador da campanha de Dinho), Andreia Romão de Oliveira e Jorge Warley da Costa (integrantes da campanha eleitoral). Além deles, Aramis Rodrigues dos Santos Júnior, atual secretário Municipal de Ciência, Tecnologia de Belford Roxo, foi alvo de busca e apreensão.