MPSP abre inquérito para apurar causa do incêndio em shopping no Brás

São Paulo — O Ministério Público de São Paulo (MPSP) instaurou um inquérito civil para apurar a causa e a responsabilidade pelo incêndio que atingiu o Shopping 25, no Brás, no centro de São Paulo, nessa quarta-feira (30/10).

O incêndio teve início por volta das 5h30 e foi controlado no início da tarde dessa quarta, tendo atingido cerca de 200 pequenas lojas. Segundo a Prefeitura de São Paulo, três pessoas foram encaminhadas a atendimento médico por inalação de fumaça.

14 imagens Fechar modal. 1 de 14 Incêndio atinge centro de compras no Brás Reprodução/TV Globo 2 de 14 Incêndio atinge centro de compras no Brás Reprodução/TV Globo 3 de 14 Incêndio atinge centro de compras no Brás Reprodução 4 de 14 Incêndio atinge centro de compras no Brás Reprodução/TV Globo 5 de 14 Ruas no entorno da Barão de Ladário estão interditadas Bruna Sales/ Metrópoles 6 de 14 Ambulâncias do Samu estão a postos no Brás, onde incêndio atinge shopping Bruna Sales/ Metrópoles 7 de 14 Fumaça pode ser vista em várias ruas do Brás Bruna Sales/ Metrópoles 8 de 14 Incêndio atinge centro de compras no Brás Reprodução/TV Globo 9 de 14 Reprodução/X 10 de 14 Reprodução/ Redes Sociais 11 de 14 Reprodução/ Redes Sociais 12 de 14 Reprodução/ TV Globo 13 de 14 Reprodução/ TV Globo 14 de 14 Caminhão-pipa chega ao local do incêndio no Brás Bruna Sales/Metrópoles

Na portaria dessa quarta, o promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo Moacir Tonani Junior indicou a necessidade de se apurar se o imóvel encontrava-se apto para funcionamento, bem como se possuía equipamentos necessários para evitar ou mitigar o incêndio, já que pessoas saíram feridas do local.

Ainda segundo o texto, o fato do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) do centro comercial estar vencido desde 11 de agosto deste ano é mais um motivo para a instauração de um inquérito.

Tonani Junior ainda sugeriu “a necessidade de se apurar a responsabilidade direta ou indireta pelos fatos, quer pelos exploradores do local, quer pela omissão do Poder Público consistente na omissão de sua fiscalização”.

De acordo com a prefeitura, o certificado de segurança do Shopping 25, emitido pelo Contru, foi aprovado em 2022 e é válido até 2027.

O incêndio

O Shopping 25 fica na Rua Barão de Ladário, no número 300. A rua é um centro de comércio muito movimentado durante a manhã no Brás, bem próximo à chamada “feira da madrugada”.

O telhado do centro comercial desabou durante o incêndio, mas não havia risco para colapso total da estrutura, segundo a Defesa Civil.

Ao todo, 24 viaturas e 76 bombeiros atuaram no local.

Vídeo que circulou nas redes sociais mostra uma fumaça saindo de uma das lojas (veja abaixo). A suspeita é que o enorme incêndio que destruiu o prédio tenha começado no box, que estava fechado. Mas a causa do incêndio ainda não foi apurada.

O impacto também foi sentido nos comércios que ficam no entorno do shopping. Nessa quarta, diversas lojas fecharam as portas mais cedo, até três horas antes do normal.