MPSP investiga queda de aeronave em Ubatuba

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) iniciou uma investigação sobre a queda de uma aeronave em Ubatuba, localizada no litoral norte do estado. O foco da apuração é entender as circunstâncias do acidente, identificar possíveis responsáveis e verificar a conformidade da aeronave e do aeroporto local. Para isso, o MP requisitou informações à prefeitura de Ubatuba, à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e ao Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que têm um prazo de 48 horas para fornecer os dados solicitados. O acidente ocorreu quando o avião, que havia decolado do Aeroporto Municipal de Mineiros, em Goiás, tentou pousar em Ubatuba, mas enfrentou condições meteorológicas adversas. A aeronave saiu da pista e explodiu na Praia do Cruzeiro, resultando na morte do piloto, que ficou preso às ferragens. Entre os cinco ocupantes, dois adultos e duas crianças conseguiram ser resgatados com vida, enquanto uma pessoa que passava pelo local também sofreu ferimentos.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou que três pessoas que estavam nas proximidades do acidente foram atingidas pelos destroços da aeronave e ficaram feridas. A gravidade da situação gerou preocupação entre os moradores e frequentadores da praia, que testemunharam o ocorrido. A aeronave envolvida no acidente era regular e pertencia à família do produtor rural Nelvo Fries. As investigações estão sendo conduzidas pela Delegacia de Polícia de Ubatuba, em conjunto com o Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa IV), que também está analisando os fatores que levaram à tragédia.

Publicaod por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA