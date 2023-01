MPT abre inquérito para apurar duas mortes em silo de soja na Bahia

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para apurar as responsabilidades pelo acidente que terminou com a morte de dois trabalhadores em um silo de soja, no município Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O acidente aconteceu no último sábado (28), em uma fazenda no km 542 da BR-242 .

Os homens, que ainda não foram identificados, trabalhavam quando foram sugados pelo equipamento de armazenagem de grãos. Os corpos foram resgatados de profundidade de cerca de 20 metros pelo Corpo de Bombeiros.

Como o nome do empregador responsável pela segurança dos empregados não foi revelado, o MPT solicitou informações à Policia Civil e ao Corpo de Bombeiros. O órgão informou que aguardará o relatório de inspeção que será feito pelos auditores-fiscais do trabalho da Gerência Regional do Trabalho de Barreiras.

O inquérito poderá resultar na proposta de um termo de ajuste de conduta ou em uma ação judicial caso seja confirmado os descumprimentos de normas de saúde e segurança do trabalho.

Outros casos

Este é o terceiro caso de acidente grave em silos na região oeste da Bahia somente este ano. Dia 16, Carleandro Almeida Marques, de 27 anos, morreu soterrado em um silo com 400 toneladas de farelo de soja. O caso aconteceu em uma fazenda na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Na mesma semana, outro trabalhador saiu gravemente ferido depois de cair de um elevador em outro silo, desta vez em Barreiras. Todos os casos estão sob investigação do MPT.