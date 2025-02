MPT defende condenação de Claudia Leitte em processo movido por ex-backing vocal; defesa pede segredo de Justiça

O Ministério Público do Trabalho (MPT) defendeu a condenação da cantora Claudia Leitte no processo trabalhista movido por Danilo Souza, conhecido como Danilo Black, ex-backing vocal da cantora, que entrou com uma ação após ter sido demitido durante a pandemia da Covid-19.

O processo envolvendo a cantora, foi resgatado nas redes sociais em janeiro deste ano. O músico entrou com uma ação contra a artista, a mãe da cantora, Ilna Cristina, o marido de Claudia, Márcio Pedreira, e outras quatro empresas.

No parecer assinado pela procuradora regional do Trabalho, Carla Geovanna Cunha Rossi Mota, foi apontada falhas graves por parte das empresas da cantora em fiscalizar e garantir o cumprimento das normas de prevenção ao coronavírus. A decisão, datada no dia 12 de dezembro de 2024, foi publicada em fevereiro deste ano.

Em janeiro deste ano o Bahia Notícias teve acesso ao processo, movido em 2023, e traz os detalhes da ação, que foi movida pelo músico, que pedia uma indenização de R$ 229 mil na Justiça por danos morais, multas devidas, 13º, adicionais, férias, pagamento de FGTS e outros direitos.