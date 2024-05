MPT do RS recebe 60 denúncias de comparecimento obrigatório ao trabalho em áreas alagadas

O Ministério Público do Trabalho (MPT) do Rio Grande do Sul recebeu 60 denúncias de violações trabalhistas relacionadas às chuvas e inundações que atingem o estado. Até o dia 13 de maio, cerca de 30% das denúncias recebidas pelo MPT gaúcho estão relacionadas a obrigações de comparecimento de funcionários em áreas consideradas de risco, incluindo locais alagados. Essa situação alarmante levou a uma reunião crucial entre o MPT, as prefeituras e a Justiça do Trabalho, visando encontrar soluções para os trabalhadores afetados pelas enchentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O MPT compara a atual situação com as dificuldades enfrentadas durante a pandemia de Covid-19, período em que muitos funcionários também encontraram obstáculos para exercer suas funções. Como medida paliativa, as prefeituras foram orientadas a emitir atestados para os trabalhadores impactados pelas enchentes, numa tentativa de mitigar os impactos econômicos e assegurar a continuidade do pagamento dos salários.