MPT prorroga inscrição para programa de estágio na Bahia

O MPT-BA sinaliza que o prazo inicial de inscrições, que terminariam na segunda-feira (7), foi estendido por causa da possibilidade de realizar as provas no dia 27 de outubro, data que surgiu após a confirmação de que não haverá segundo turno das eleições nos municípios onde serão feitas as provas.

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT-BA) prorrogou até o dia 20 de outubro o prazo para estudantes de direito e de comunicação social com habilitação em jornalismo se inscreverem no processo seletivo de estágio. A seleção será feita por meio de aplicação de prova de conhecimentos específicos em Salvador e mais seis municípios do interior onde o órgão tem unidades – Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Juazeiro, Itabuna, Eunápolis e Barreiras.

Poderão se inscrever alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva nas instituições de ensino conveniadas com o órgão. Interessados devem preencher o formulário de inscrição disponível no endereço https://link.mpt.mp.br/pUuSCvk. Em seguida, comparecer a uma das unidades do órgão entre os dias 22 e 23 de outubro, com documento original de identificação e uma lata de leite em pó com no mínimo 350g. O leite arrecadado durante a confirmação das inscrições será doado a uma instituição sem fins lucrativos.

A nova data das provas de comunicação e direito será dia 13 de outubro, com portões fechando às 9h. Os locais de aplicação ainda serão divulgados no site do MPT. Para mais informações acesse o edital retificado.

Os estagiários aprovados terão direito a uma bolsa no valor mensal de R$1.027,82, além de auxílio transporte de R$11,58 por dia trabalhado. A jornada semanal de estágio no MPT é de 20 horas. Os contratos são anuais, podendo ser prorrogados por mais um ano.