MPT vai investigar responsabilidade da Voepass em acidente

O MPT (Ministério Público do Trabalho) afirmou que vai investigar a responsabilidade da Voepass na queda do avião em Vinhedo (SP). O procurador Marcus Vinícius Gonçalves determinou a “imediata abertura de procedimento”, segundo o órgão.

“É evidente a lesão a direitos sociais indisponíveis ligados à segurança no meio ambiente de trabalho”, afirmou Gonçalves para justificar a investigação. O MPT pretende “verificar a extensão dos fatos denunciados, apurar as devidas responsabilidades e adotar medidas que contribuam para obstar novos acidentes como o ora investigado”.

Gonçalves determinou a expedição de ofício à Voepass, para que a empresa apresente as comunicações de acidente de trabalho e contratos de trabalho dos 4 tripulantes mortos.

O procurador também solicitou que a Polícia Federal apresente os dados iniciais da investigação instaurada e que a FAB (Força Aérea Brasileira) e a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) informem o que foi apurado sobre o acidente até o momento.

Um procedimento deve ser instaurado em Campinas, onde está localizada a sede do MPT da 15ª região –área que engloba Vinhedo.

O ACIDENTE Um avião da Voepass (antiga Passaredo) caiu na 6ª feira (9.ago.2024) em Vinhedo, no interior de São Paulo. Todas as 62 pessoas a bordo morreram. Eram 58 passageiros e 4 tripulantes.

O avião, um ATR 72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de SP, como destino. O voo 2283 caiu na área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro de Capela.

A cidade de Vinhedo fica a 79 km a noroeste da capital do Estado de São Paulo. Tem 76.540 habitantes.

