MPU abre inscrições para concurso com 152 vagas e salários de até R$ 13,9 mil

Veja as etapas do concurso:

Prova Objetiva para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório;

para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório; Prova Discursiva , exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

, exceto para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório; Teste de Aptidão Física apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório; Avaliação Médica apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório;

apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório; Programa de Formação Profissional apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório;

apenas para o cargo de Técnico do MPU/Polícia Institucional, de caráter eliminatório e classificatório; Procedimento de Heteroidentificação e Avaliação Biopsicossocial para aqueles que concorrerem, respectivamente, à reserva de vagas para candidatos negros/minorias étnico-raciais e para candidatos com deficiência.

Quando e onde serão as provas?

A aplicação das provas está prevista para 4 de maio, em todas as capitais do país. Os participantes realizarão avaliações objetivas e discursivas, em turnos diferentes, de acordo com o cargo concorrido.

Cronograma do concurso

Inscrições: 13 de janeiro até 27 de fevereiro;

Solicitação para isenção da taxa de inscrição: 13 de janeiro até 15 de janeiro;

Data limite para pagamento das inscrições: 28 de fevereiro;

Aplicação das provas: 4 de maio.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo do concurso, disponível neste link.