MS: rapaz passa mal em jogo de futebol, vomita sangue e morre

Lucas Santana Ifran, 28 anos, morreu durante uma partida de futebol, na noite desse sábado (25/1), na Vila Nasser, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS). O óbito ocorreu durante uma dividida de bola no jogo.

Conforme narrou o tio da vítima no boletim de ocorrência, na disputa de bola um jogador adversário bateu com a mão no peito de Lucas. Ele parou e pediu que fosse marcada a falta. Na sequência, passou mal e vomitou sangue.

