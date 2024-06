MST vandaliza sede do PL-SP em ato contra “Pacote da Destruição”

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra jogaram tinta vermelha sobre o prédio na capital paulista

O MST jogou tinta vermelha sobre a sede do PL em São Paulo e exibiu faixas de protesto Divulgação/MST – 04.jun2024

PODER360 5.jun.2024 (quarta-feira) – 20h43



Integrantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra) jogaram tinta vermelha sobre a sede do PL (Partido Liberal) em São Paulo (SP) durante protesto na manhã desta 4ª feira (05.mai.2024). Segundo o movimento, ato teve o objetivo de denunciar a atuação do partido e de outras siglas na aprovação do que chama de “Pacote da Destruição”.

O MST considera dentro do pacote 25 projetos de lei e 3 propostas de emenda à Constituição ligados ao meio ambiente, como licenciamento ambiental, grilagem de terra, direitos dos povos tradicionais, recursos hídricos e mineração.

Dentre os projetos, estão:

PL 2.633/2020, sobre regularização de terras; PL 2.159/2021, sobre licenciamento ambiental; PL 6.299/2002, sobre agrotóxicos; PL 490/2007, que estabeleceria o chamado marco temporal para a demarcação de terras indígenas; PL 191/2020, que autoriza a mineração em terras indígenas. “Com este protesto, o MST denuncia que as responsabilidades pela crise ambiental não devem ser compartilhadas igualmente pela humanidade. Existem alguns responsáveis diretos pelo que ocorre e devem ser identificados”, disse o movimento.

O Poder360 entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo para saber se alguma denúncia foi feita e aguarda resposta.

O PL também foi contatado por este jornal digital, mas não respondeu ao pedido de posicionamento até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.