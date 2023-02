MT: 2º suspeito de chacina decide se entregar após morte de comparsa

Um dos suspeitos pela chacina em Sinop Edgar Oliveira pede a garantia da sua integridade física no momento em que se entregar à polícia 22/02/2023 20:11, atualizado 22/02/2023 20:22

O segundo suspeito da chacina de Sinop, município do Mato Grosso, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, afirmou que irá se apresentar à Polícia Civil nesta quinta-feira (23/2). A informação foi confirmada ao RD News, parceiro do Metrópoles, pelo seu advogado, Marcos Vinicius Borges. A decisão teria partido do próprio Edgar após orientação da defesa.

De acordo com o representante do suspeito, a única exigência no momento da apresentação é a garantia dos direitos institucionais e integridade física de Edgar.

