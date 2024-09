MT: suspeitos queriam R$ 100 mil para libertar candidata e irmã

Reprodução

1 de 1 Foto colorida das irmãs Rayane e Rithiele Alves – Metrópoles – Foto: ReproduçãoOs suspeitos de matar as irmãs Rayane e Rithiele Alves chegaram a cobrar R$ 100 mil para libertar elas e outras duas pessoas com vida. Rayane era candidata a vereadora em Porto Esperidião (MT), cidade onde ocorreu o crime.

Segundo a apuração do RD News, parceiro do Metrópoles, durante o depoimento, os suspeitos confessaram os crimes e deram detalhes à Polícia Civil. O grupo teria feito várias ligações pelos celulares das vítimas, exigindo a quantia. E, ao não obter êxito, os suspeitos foram instruídos a seguir com a tortura e a execução.

Até agora, dez pessoas, sendo quatro menores, foram presos e/ou apreendidos pela Polícia Civil de Mato Grosso. As investigações são conduzidas pelo Matheus Prates, que segue coletando informações para instruir o inquérito.

Confira mais informações no RD News, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?