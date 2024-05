Múcio diz que governo vive “entrosamento absoluto” com militares

Ministro da Defesa afirma que teve parentes em acampamentos que resultaram na tentativa de golpe no 8 de Janeiro

José Múcio Monteiro e Lula se abraçam no momento em que o presidente deu posse ao ministro Sérgio Lima/Poder360 – 1º.jan.2023

PODER360 11.mai.2024 (sábado) – 23h55



O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou neste sábado (11.mai.2024) que a relação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com os militares está em “absoluto entrosamento”.

“Nós hoje vivemos um ambiente de absoluto entrosamento entre militares e governo, até porque eu digo sempre que os militares são funcionários públicos de farda. O ambiente hoje chega até a dar orgulho. O presidente da República tem absoluta confiança dos militares”, disse o ministro, em entrevista à CNN Brasil.

Múcio disse que já foi criticado no Planalto, especialmente depois da tentativa de golpe do 8 de Janeiro, em 2023, episódio que trouxe desconfiança dos governistas sobre a atuação das Forças Armadas.

Na ocasião, o ministro disse que avisou ao presidente Lula sobre o posicionamento de familiares que eram contra a eleição do petista e participaram de protestos.

“Eu tive parentes que estavam participando daqueles movimentos, muitos me criticaram porque eu disse, mas eu acho que as críticas seriam piores se tivessem descoberto que eu tinha escondido”, disse.

Para o ministro, as suspeitas sobre a relação das Forças Armadas com os golpistas se esvaíram depois das prisões feitas pela Polícia Militar de militares que teriam arquitetado o rompimento da democracia no país.

“Passei o ano todo de 2023 dizendo que as Forças Armadas não tiveram nada a ver com aquilo. Dentro do próprio governo eu recebi muitas críticas”, declarou.

“Hoje eu posso dizer com absoluta segurança depois dessas delações do princípio deste ano, que deu-se CPF à suspeição, porque quando você não dá o nome dos culpados, a suspeição vai para o CNPJ, o Exército é o suspeito”, afirmou.

Múcio ainda destacou que pretende ficar no cargo de ministro da Defesa até o fim do mandato de Lula, e que só deixa o posto se o presidente pedir.