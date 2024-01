Mudanças climáticas podem impactar Trump na eleição, diz estudo

Pesquisadores norte-americanos dizem, com base em pesquisas de opinião, que percepção dos republicanos sobre o tema pode ajudar Joe Biden a se reeleger

Segundo o estudo, Trump poderia ter sido eleito em 2020 se não fossem opiniões céticas de republicanos sobre mudanças climáticas Gage Skidmore/Flickr – 27.fev.2023

PODER360 21.jan.2024 (domingo) – 22h52



A opinião de republicanos sobre as mudanças climáticas tende a ser um fator decisivo no resultado das eleições norte-americanas de 2024, assim como pode ter desencadeado a derrota do ex-presidente Donald Trump no último pleito, em 2020. Essa é a conclusão de estudo liderado pelo cientista político da Universidade do Colorado (Estados Unidos) Mathew Burgess. Eis a íntegra, em inglês (PDF – 4 MB).

O estudo foi produzido com base em dados da Voter Study Group (Grupo de Estudo do Eleito, na sigla em inglês), utilizados para estimar o efeito desse tipo de opinião no comportamento do eleitor, além de outras metodologias específicas e pesquisas realizadas de 2016 a 2020.

Foi possível realizar projeções que mostram um efeito significativo desse tipo de posicionamento na hora da votação. A conclusão é de que os republicanos (partido do ex-presidente Donald Trump) poderiam ter obtido uma vantagem de até 3% no voto popular em 2020, o que poderia ter sido suficiente para conquistar a Casa Branca, se tivessem sido menos céticos sobre o tema.

Matthew Burgess diz que esse padrão pode se repetir nas eleições deste ano, o que poderia ajudar na reeleição do presidente Joe Biden. De acordo com a empresa de pesquisas de mercado francesa Ipsos, a população norte-americana tem mais confiança no partido republicano para encontrar soluções econômicas e deixa as questões de educação, violência armada e saúde ao Partido Democrata.

Embora a questão das alterações climáticas preveja fortemente em quem as pessoas votaram em 2020, no geral, não é a preocupação número 1 entre os eleitores. Menos de 5% dos adultos classificam as alterações climáticas dessa forma. Questões mais imediatas incluem aquelas que afetam a vida cotidiana das pessoas, como a economia, a saúde, a educação e o crime.

CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES As eleições presidenciais nos Estados Unidos serão realizadas em 5 de novembro de 2024. Antes, os candidatos precisam enfrentar seus colegas de partidos nas eleições primárias para que os escolhidos entrem na disputa oficial pelo Executivo.

As votações se dão nos Estados. Leia abaixo a programação e datas centrais das eleições dos EUA: