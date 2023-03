“Muita alegria”, diz Celina sobre PGR ser favorável à volta de Ibaneis

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), disse na tarde deste sábado (11/3) estar contente com a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) à revogação da decisão judicial que afastou Ibaneis Rocha (MDB) do GDF.

“Aguardamos a decisão com tranquilidade, mas com muita alegria com o posicionamento da pasta”, disse Celina.

Ibaneis foi afastado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pouco depois da invasão de bolsonaristas às sedes dos Três Poderes, em 8 de janeiro.

O afastamento determinado pelo período de 90 dias vencerá em 9 de abril. A petição é assinada pelo coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos.

Na manifestação, o subprocurador-geral pontua que a medida cautelar do afastamento da função pública exige, para decretação, o requisito do receio de que a pessoa utilize o cargo para a prática delitiva, o que “não está configurado no caso.”

FutevôleiA declaração de Celina foi proferida durante o segundo dia do Campeonato Brasileiro de Futevôlei, em um clube em Águas Claras. Atleta declarada, a governadora aproveitou o clima da competição para entrar em quadra ao lado do atleta-revelação do Distrito Federal, Carninha, contra a dupla formada pela empresária Larissa Silva, 28, e o professor de futevôlei Paulo Roberto, 31.

No jogo, que durou cerca de 21 minutos, Celina saiu campeã – com 21 x 19. Ela jogou contra a empresária Larissa Silva , 28, e o professor de futevôlei Paulo Roberto, 31.Jéssica Ribeiro/ Metrópoles

Atleta declarada, a governadora aproveitou o clima da competição para entrar em quadra ao lado do atleta revelação do Distrito Federal, Carninha.Jéssica Ribeiro / Metrópoles

O evento é considerado o maior do Centro Oeste, conta com o apoio da Secretaria do Esporte. Jéssica Ribeiro/ Metrópoles

A governadora em exercício, Celina Leão, prestigia o segundo dia da segunda edição do Campeonato brasileiro de futevôlei.Jéssica Ribeiro/ Metrópoles

O jogo durou 21 minutos e terminou com a vitória de Celina e Carninha, com o placar de 21 a 19.

O evento, considerado o maior do Centro Oeste, conta com o apoio da Secretaria do Esporte. Segundo o organizador, Thiago Espíndola, a ação é essencial para o fomento do esporte.

“Está edição tá sendo um sucesso. Tivemos recorde de duplas e de público. O GDF nos ajudou com toda uma estrutura, segurança e o máximo de recurso. Graças a isso, estamos fazendo essa festa linda.”

Riacho FundoMais cedo, durante a manhã, a governadora participou da primeira edição do GDF Mais Perto do Cidadão, no Riacho Fundo 2.

Segundo Celina, a proposta é ouvir a comunidade e levar os serviços públicos diretamente para a população.

De acordo com a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, a próxima edição será em Ceilândia.