“Muita emoção”, declara goleiro da Juazeirense, herói na classificação para Copa do Nordeste

Na tarde desta quarta-feira (8), Juazeirense e ASA de Arapiraca se enfrentaram na segunda rodada da Pré-Copa do Nordeste e depois do jogo permanecer empatado no tempo regulamentar, a partida foi decidida nos pênaltis, onde o Cancão de Fogo levou a melhor. O goleiro Jailson foi o maior destaque depois de pegar duas cobranças.

“É muita emoção, eu só tenho a agradecer ao meu professor Clailton! A última partida foi difícil para mim, mas graças a Deus, nós trabalhamos nestes dois dias e com esse ‘veinho’ aqui (Clailton), aprendi muito com ele. O melhor treinador que já trabalhei. Agora é manter os pés no chão, porque no domingo (12), tem Baianão, mas agora é comemorar. Juazeirense está Copa do Nordeste”, afirmou o arqueiro Jailson.

Após o fim da partida, Zé Romário, capitão do time de Juazeiro, também concedeu algumas palavras e enalteceu a classificação sofrida da Juazeirense depois de bater o ASA. O zagueiro também lembrou do próximo desafio, que será contra o Jequié, pela estreia do campeonato estadual, no próximo domingo (12), às 18h30, no Estádio Waldomiro Borges.

“A gente sabia que seria um jogo difícil, enfrentamos uma grande equipe, que vem numa crescente na temporada. Jogo difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi sofrido, mas sabemos que o Cancão de Fogo é muito forte dentro de casa. Estamos felizes por nos classificar para a fase de grupos da Copa do Nordeste, é um campeonato difícil, mas é muito bom. Agora é descansar, porque temos uma estreia complicada contra o Jequié (Baianão), então agora é descansar e focar no Campeonato Baiano”, declarou o defensor.

Agora, a Juazeirense aguarda o sorteio da fase de grupos da Copa do Nordeste, que deve acontecer na próxima terça-feira (14), às 19h, no no Hotel Grand Hyatt, localizado no Rio de Janeiro.