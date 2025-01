“Muito triste”, diz prefeito sobre fechamento de fábrica de biscoitos

São Paulo — A Prefeitura de Lençóis Paulista realizou, na última segunda-feira (6/1), uma reunião para discutir o encerramento das atividades de uma fábrica de biscoitos do Grupo M. Dias Branco, na cidade no interior de São Paulo. Cerca de 500 trabalhadores perderam o emprego.

Em nota, a empresa afirmou que a operação na sede do interior, fundada em 1960, será transferida para outras unidades a fim de garantir “maior eficiência operacional, redução de custos e agilidade dos produtos”.

“Ficamos muito tristes em começar o ano com notícia sobre o fechamento da fábrica de biscoitos, um empreendimento que fez parte da história da cidade e temos a preocupação e a responsabilidade em oferecer todo o suporte para as pessoas que serão dispensadas”, disse o prefeito de Lençóis Paulista André Paccola Sasso.

Segundo ele, a Prefeitura está em contato com a empresa e com os funcionários demitidos. “São colaboradores extremamente qualificados, Lençóis Paulista vive um bom momento, com a chegada de novos empreendimentos, e tenho certeza que essas pessoas rapidamente encontrarão uma recolocação ou irão descobrir formas de empreender”, avaliou Sasso.

A empresa, por sua vez, afirmou que negociou com o sindicato da categoria e aprovou a disponibilização de um pacote de benefícios e verbas rescisórias trabalhistas já previstas pela lei. A companhia também diz que vai disponibilizar a capacitação para realocação dos profissionais demitidos.

A Prefeitura da cidade elaborou um manual (leia abaixo) para orientar os funcionários dispensados pelo Grupo M. Dias Branco. “É muito importante que todos tenham o direcionamento correto e para isso estamos nos preparando, até com atendimento em plantão, se necessário”, explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin.

Principais orientações da Prefeitura: