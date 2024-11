Mulher acusa Leniel Borel de agressão e golpe financeiro; vereador nega acusações

Uma mulher de 67 anos, identificada como Mirian R.S.C., residente nos Estados Unidos há 30 anos, entrou com uma denúncia contra o vereador Leniel Borel, pai de Henry Borel, alegando agressão física, psicológica e prejuízo financeiro. Ela afirma que o vereador, eleito recentemente no Rio de Janeiro, teria se aproveitado de um relacionamento amoroso para obter aproximadamente 60 mil dólares (equivalente a cerca de R$ 344 mil).

Buscando proteção, Mirian solicitou uma medida protetiva junto ao Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), no mês de setembro. Leniel nega todas as acusações, classificando-as como “falsas e distorcidas”.

Engenheiro de formação, Leniel Borel ganhou visibilidade após a morte trágica de seu filho Henry, de 4 anos, em 2021. Henry foi assassinado pelo padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como “Dr. Jairinho”, e pela mãe, Monique Medeiros. Desde então, Leniel fundou uma associação voltada à proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, e seu trabalho ganhou destaque na mídia.

A proximidade e o relacionamento

Mirian contou que conheceu Leniel em 2021, sensibilizada pelo caso de Henry. Ela afirma que a aproximação resultou em um relacionamento virtual, durante o qual fez diversas transferências financeiras para ele, com a intenção de ajudá-lo em suas despesas.

Em julho de 2022, eles se encontraram pessoalmente nos Estados Unidos, onde passaram 17 dias juntos em uma viagem, incluindo a Disney, que, segundo Mirian, foi custeada inteiramente por ela. Foi durante essa viagem que ela relatou o primeiro episódio de agressão física.

“Estávamos em um dos parques, e eu o vi falando ao telefone com uma mulher. Quando questionei, ele disse que era a mãe dele, mas descobri que era mentira. Ao confrontá-lo, ele tirou o telefone da minha mão de forma agressiva, me puxando pelo braço e me xingando. Fiquei chocada ao perceber que ele estava com outra mulher”, relatou Mirian.

Acusações de prejuízo financeiro e ameaças

No processo, que tramita no VII Juizado da Violência Doméstica do TJRJ, a defesa de Mirian apresentou mensagens trocadas entre os dois, comprovantes de transferências bancárias em dólar e fotos do casal durante a viagem.

Amigos do casal, presentes na Disney, também foram listados como testemunhas. Segundo a denúncia, após o fim do relacionamento, em 2023, pessoas do convívio de Leniel informaram a Mirian que ele a chamava de “galinha dos ovos de ouro”, por conta das transferências financeiras.

Ao cobrar o valor de volta, Mirian relata ter recebido ofensas por parte de Leniel. Além disso, prints anexados ao processo mostram mensagens supostamente enviadas por ele pedindo quantias em dinheiro para despesas pessoais.

Resposta e defesa de Leniel Borel

Leniel Borel, que é pai de Henry Borel e figura conhecida no Rio de Janeiro, nega todas as acusações. Em comunicado à imprensa, o vereador afirma que nunca manteve qualquer tipo de relação amorosa com Mirian, classificando as alegações como “caluniosas”. Ele informa que já registrou uma ocorrência por difamação e calúnia e que a Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o caso.

“Essas acusações são completamente falsas. Eu nunca tive qualquer envolvimento amoroso com essa pessoa, e isso precisa ser apurado pela Justiça. Não há qualquer prova de benefício financeiro ou agressão física, como ela alega. Estou seguro de que a verdade será esclarecida”, declarou o vereador.

O caso aguarda decisão judicial para a medida protetiva solicitada por Mirian, prevista para sair nos próximos dias. As acusações levantam questões sobre o comportamento do vereador, que se posiciona como defensor de direitos das crianças desde o caso trágico de seu filho, e agora enfrenta um processo judicial envolvendo possíveis abusos financeiros e emocionais.

