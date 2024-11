Mulher ateia fogo a ex-companheiro e filho dele por não aceitar término no ES

O avô da vítima, que o socorreu, afirmou aos militares que o seu filho, o pai do menino, também estava sendo levado para a UPA com queimaduras graves. Segundo o homem, o filho havia descoberto que a mulher com quem se relacionava portava o vírus HIV, e, por isso, decidiu terminar o relacionamento.

Conforme a corporação, agentes foram chamados para atender a uma ocorrência na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes, no bairro Cidade Nova, por conta de uma criança do sexo masculino com o corpo queimado que deu entrada no hospital.

Uma mulher de 33 anos foi presa nesta terça-feira (5) após atear fogo em seu ex-companheiro e no filho dele enquanto dormiam, na cidade de Cariacica (Espírito Santo). Segundo a Polícia Militar (PM), o crime foi motivado pelo fim do relacionamento entre a vítima e a suspeita.

A mulher, no entanto, não aceitou a decisão do homem e foi até a sua casa, no bairro Graúna, e jogou gasolina e ateou fogo nos corpos do homem e de seu filho, com quem dormia, causando queimaduras graves em ambos.

Em seguida, a suspeita fugiu do local, mas foi encontrada por policiais, com queimaduras na canela, nas coxas e nos pés. Ela estava em posse de uma faca e uma caixa de fósforos, apreendidos pelos policiais. As mãos e os cabelos da mulher também foram afetados pelas chamas.

A suspeita foi encaminhada para o Hospital Evangélico de Itapemirim, cidade próxima a Cariacica. Ela foi autuada por dupla tentativa de homicídio qualificado e está sob escolta hospitalar. Segundo a PM, ela será encaminhada ao presídio assim que receber alta médica.