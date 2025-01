Mulher ateia fogo em carro e casa do ex-companheiro após crise de ciúmes em Guanambi

Um caso de violência doméstica chocou a cidade de Guanambi na noite do último sábado (25). Uma jovem de 24 anos teria ateado fogo no carro e na casa do ex-companheiro, Ítalo Fernandes Santos, de 28 anos, após uma discussão motivada por ciúmes. A casa ficou completamente destruída, até o momento a mulher segue foragida.

Segundo informações da polícia ao Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, a mulher teria se revoltado após encontrar mensagens da atual companheira de Ítalo em seu celular. Após o homem deixar o local, ela teria aproveitado a oportunidade para colocar fogo no carro, que estava estacionado na garagem. As chamas se alastraram rapidamente, atingindo parte da residência.

Nas redes sociais, Ítalo compartilhou vídeos mostrando os estragos causados pelo incêndio, lamentando a perda de todos os seus pertences. Veja o estado da casa: