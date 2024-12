Mulher com duas vaginas revela pedidos “nojentos” que ouviu em dates

Uma mulher britânica revelou, em entrevista a um portal australiano, o que já escutou em aplicativos de namoro por ter nascido com duas vaginas. Annie Charlotte, 26 anos, descobriu que tinha útero didelfo quando tinha 16 anos, o que a fez sentir constrangida em vários momentos da vida.

Segundo a produtora de conteúdo adulto, há um lado triste em se abrir para as pessoas sobre sua condição. Além de receber muitas perguntas explícitas, os homens costumam se oferecer para ter relações íntimas e raramente se interessam por sua vida pessoal.

Isso a fez lembrar de um encontro com um rapaz famoso que estava saindo. Charlotte contou ao portal news.com.au que as coisas estavam indo bem. Então, depois de algumas bebidas, o homem apareceu com seu amigo.

“No minuto seguinte, ele disse que estava pensando que ele e seu companheiro ‘queriam ser amigos de túnel em vaginas separadas’”, lembrou Annie, que ficou surpresa com o que ouviu.

Em outra circunstância, ela saiu com um homem que fez a mesma coisa. “Ele disse: ‘Bem, duas vaginas, então pensei que dois caras seriam apropriados’. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo”.

Para Charlotte, o sexo é uma parte importante do relacionamento. Mas, agora, a modelo sente que as pessoas não querem conhecê-la. Por isso, ela decidiu sair dos aplicativos de namoro.

“Com o trabalho, é tão fácil lidar com o ‘é apenas um emprego’. Mas, com minha vida amorosa, sou mais do que apenas minhas duas vaginas. Isso me faz sentir um lixo. As pessoas estão me vendo apenas como um objeto sexual”, relatou Charlotte.

Útero didelfo

O útero didelfo é uma anomalia congênita que surgiu no corpo da modelo ainda quando ela estava sendo gestada na barriga da mãe. A má formação resultou em dois úteros, dois colos uterinos e dois canais vaginais. A anatomia diferenciada faz com que ela tenha dois períodos menstruais por mês, que são regulados com o uso de anticoncepcionais.