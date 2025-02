Mulher confunde dor, vai a banheiro e dá à luz em local; caso ocorreu em hospital na Bahia

Um fato inusitado chamou a atenção de quem estava no Hospital Municipal Esaú Matos, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, na madrugada desta segunda-feira (3). Uma paciente, que não teve o nome informado, deu à luz no banheiro da unidade.

Segundo a TV Sudoeste, a mulher confundiu a dor que sentia, foi ao sanitário, mas já estava em trabalho de parto. O caso ocorria quando a ficha de triagem da gestante era realizada na recepção do hospital. Por conta do avanço das contrações, o parto acabou sendo realizado no banheiro.

A mãe e a criança devem receber alta médica nesta terça-feira (4). Em nota, o hospital informou que “em algumas situações, a dor do parto pode ser confundida com a necessidade de evacuar, o que é um fenômeno comum nessa fase avançada”.