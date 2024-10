Mulher de 40 anos morre após cair de escada em Itabuna

Na sexta-feira (11), uma mulher de 40 anos faleceu após sofrer uma queda de uma escada em sua residência, localizada no bairro Mangabinha, em Itabuna, no sul da Bahia. A vítima, identificada como Ana Aparecida de Souza, foi encontrada morta em sua casa na Rua Monte Castelo.

A Polícia Civil de Itabuna informou que, no local do acidente, foi encontrada uma bola ao lado do corpo, levantando a hipótese de que a vítima possa ter tropeçado no objeto antes da queda.