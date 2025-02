Mulher de Arlindo Cruz aparece com o namorado em saída de hospital

Babi Cruz, esposa do cantor Arlindo Cruz, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017, apareceu ao lado do namorado, André Caetano, em um vídeo após receber alta hospitalar. A empresária foi internada devido a uma diverticulite e agradeceu o apoio do companheiro durante o tratamento. “Obrigada, meu preto! Que esteve comigo o tempo todo, meu parceiro, meu amigo, cuidou de mim com carinho, atenção, zelo”, disse Babi no vídeo compartilhado em suas redes sociais.

Babi assumiu publicamente o relacionamento com André há dois anos, o que gerou críticas, já que Arlindo está acamado desde o AVC. Em resposta às críticas, Babi reforçou que sua prioridade continua sendo o cuidado com o marido. “Todos os que convivem comigo têm a total ciência que a prioridade da minha vida é a saúde do Arlindo e sempre será”, afirmou.

Ela também explicou que tomou a decisão de seguir com sua vida pessoal após aceitar que sua relação com Arlindo como marido e mulher não seria retomada. “Sempre respeitando, até os dias atuais, o meu laço matrimonial”, declarou Babi, destacando que mantém o compromisso com a saúde do cantor enquanto busca também viver sua própria vida.

O AVC de Arlindo Cruz, ocorrido em 2017, deixou o cantor em estado de recuperação prolongado. Desde então, Babi tem se dividido entre o cuidado com o marido e suas escolhas pessoais, enfrentando críticas, mas reafirmando seu compromisso com o bem-estar de Arlindo.

