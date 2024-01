Mulher de Rodriguinho expõe ameaça de suposto contratante

Mesmo sem ter noção, Rodriguinho tem causando muita discussão com suas falas polêmicas dentro do BBB24 e isso está repercutindo aqui fora. Bruna Amaral, esposa do brother, usou os stories do Instagram, na noite de terça-feira (16/01), para expor que vem recebendo ameaças.

Na troca de mensagens mais recente, postada pela influenciadora nas redes sociais, uma pessoa se mostra interessada em contratar Rodriguinho após sua saída do reality show da TV Globo.

“Para onde seria e data por favor?”, perguntou Bruna. O suposto contratante respondeu: “Para Manaus, Amazonas. Assim que ele sair do programa”. A esposa do cantor, então, quis saber mais informações: “Por favor, preciso de detalhes: local do show, data”.

Foi nesse momento que o indivíduo do outro lado do telefone escreveu: “Vamos receber ele no aeroporto com arco e flecha, esse velho surubim malhado por falar mal da nossa gente”, afirmou, provavelmente fazendo referência à fala de Rodriguinho para Isabelle, a quem chamou de “índia”.

Nos stories, Bruna Amaral mostrou a ameaça e disparou: “Agora vou começar a expor esse tipo de palhaçada que está acontecendo, e muito, por aqui! É melhor vocês pararem ou vai ser pior. Falta de aviso não foi”.

Entenda a treta com Isabelle Nogueira Após ser chamada de “índia” por Rodriguinho durante o ao vivo do BBB24, na quinta-feira (11/01), Isabelle Nogueira precisou dar uma aula para o cantor. A dançarina conversou com ele na sala e explicou porque ele não pode chamá-la dessa forma.

“O termo índia é meio pejorativo, porém, o mundo está compreendendo isso agora. Quando você vai falar de um indígena de fato, [o correto] é indígena ou povo originário”, começou a sister.

Ela detalhou ainda que o termo “índia” veio dos portugueses: “Foi quando o colonizador chegou no Brasil e quis falar que nós parecíamos o povo da Índia, porque ele errou de caminho”.

O músico chegou a dizer que “é muita coisa [para entender]” e a moça pediu que ele se acalmasse, que está aprendendo: “A gente está se reeducando, em constante evolução. A partir de então, você já sabe que é indígena ou povo originário”, finalizou Isabelle, que trocou um abraço com o artista.