Mulher descobre traição 24h após anunciar noivado nas redes sociais

Uma mulher cancelou seu noivado apenas 24 horas depois de anunciá-lo a milhares de pessoas, após receber uma mensagem que revelava que seu noivo não estava falando a verdade. A influenciadora Michelle Elman, de 31 anos, tinha acabado de contar aos seus seguidores no Instagram que estava noiva do homem que ela achava que era o amor da sua vida.

A coach de autoconfiança corporal e escritora postou uma foto sorridente ao lado do seu então noivo, revelando seu parceiro pela primeira vez. Em uma legenda publicada abaixo da foto, ela escreveu: “Eu disse que nunca postaria meu namorado… Conheçam meu noivo”.

Michelle contou o caso ao podcast In All Honesty. E afirmou que, enquanto seu ex dizia que ela era o “centro do meu universo”, estava traindo a moça com várias mulheres. Ela rompeu o noivado um dia após anunciar a feliz notícia porque recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo que tinha dormido com seu noivo.

A mulher alegou que ele disse que era solteiro e a procurou após o homem e Michelle voltarem de viagem de férias na Europa. Como se isso não bastasse, ele também fez sexo com outra mulher em Paris no mês anterior ao noivado. Com essa última ele chegou a trocar mensagens no dia em que pediu Michelle em noivado.

A influenciadora diz que aprendeu sobre sua força ao descobrir traição Quando Michelle confrontou seu noivo, ela disse que ele começou a fazer gaslighting e perguntou: “Por que você diria sim [ao pedido de noivado], se você acredita em um estranho da internet em vez de mim?”

Ele também disse à Michelle que ela estava “arruinando o fim de semana de noivado” enquanto ela implorava por uma explicação sobre as mensagens condenatórias. Então, a coach recebeu outra mensagem da outra mulher dizendo que ela havia dormido com o noivo em novembro e tinha provas de que ele alegava ser solteiro na época.

“Meu mundo desabou em menos de 24 horas. Nunca consegui contar a história do pedido de casamento porque foi um dos melhores dias, e é triste não poder olhar para trás e ter essa felicidade agora”, contou Michelle aos apresentadores do podcast.

Ben, o noivo, finalmente admitiu ter sido infiel “no final do dia” em que Michelle o confrontou. Ela continuou: “No total, ele me traiu com três mulheres. Muitas mais, se você contar todas as mensagens em aplicativos de namoro, mas ele saiu em encontros e dormiu com três. Ele admitiu a terceira no final do dia”.

Desde a descoberta de partir o coração, Michelle disse que aprendeu o quão forte ela é e se impressiona “a cada dia”. Ela disse: “Há algo muito incrível em acordar toda manhã e ter orgulho de si mesma e se impressionar a cada dia”.