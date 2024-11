Mulher desvia dinheiro para pagar defesa em outro caso de furto

A funcionária de uma loja de roupas em Goiânia foi presa após desviar dinheiro para pagar o advogado que faz sua defesa em processo de furto. O caso aconteceu na última semana e a mulher está presa de forma preventiva.

Segundo o delegado responsável pelo caso, a mulher chegou a desviar R$ 25 mil do salão de beleza. Já da loja de roupas, ela furtou cerca de R$ 7 mil. Nos dois estabelecimentos ela era responsável pelo marketing e tinha acesso ao aparelho celular das contas bancárias das proprietárias. Dessa forma, ela fazia transações via PIX para a conta do marido.

A polícia investiga se o marido da funcionária sabia dos golpes financeiros.

Na casa da suspeita foram encontrados dois celulares da empresa em que trabalhava recentemente, sem autorização da dona da loja. A mulher foi conduzida a central geral de flagrantes para os procedimentos de praxe, e após consultar o nome da suspeita – que não foi divulgado – foi constatado que a mesma possuía dois processos por desvio de dinheiro.