Mulher é agredida pelo marido e expulsa de casa com os três filhos

Uma mulher foi agredida pelo marido e expulsa de casa com os três filhos, entre eles uma bebê de 4 meses, nessa terça-feira (8/10), na Rua São João, no bairro do Feitosa, em Maceió (AL). Policiais militares foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, depararam-se com a vítima e os três filhos nas proximidades da residência. Ela informou que o marido a havia expulsado de casa com as crianças e que havia dado um soco na testa dela.

A guarnição, no entanto, foi até a casa com a vítima e os filhos, onde se encontrava o suspeito, que negou a suposta agressão. Diante do relato da vítima, que apresentava uma aparente marca na testa causada pelo soco, foi dado voz de prisão em flagrante ao autor, o qual se alterou, reagindo à investida policial.

