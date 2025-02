Mulher é atacada pelo próprio cão e tem nariz arrancado nos EUA

Uma moradora de Nevada, nos Estados Unidos, foi atacada pelo próprio cão, um Leopardo de Catahoula, e teve o nariz arrancado. Shayna Crimo, de 31 anos, convivia com o animal há 11 anos e nunca havia presenciado qualquer comportamento agressivo.

O ataque aconteceu poucos minutos depois de Shayna chegar em casa após uma aula. Segundo ela, o cão chamado King não demonstrou nenhum sinal de irritação antes do ataque.

“Assim que fui dar um abraço e um beijo nele, ele me mordeu imediatamente. Não rosnou, não avisou, não recuou, não fez barulho, nada. Foi tudo muito rápido. Só lembro da sensação de ser sacudida, foi horrível. Depois corri para o banheiro, vi meu rosto no espelho e gritei para meu namorado chamar a emergência”, contou Shayna ao jornal britânico The Daily Mirror.

Após o ataque, Shayna ainda não sabe se tomará a difícil decisão de sacrificar King. Enquanto reflete sobre o destino do cão, ela criou uma campanha na plataforma GoFundMe para arrecadar fundos para os tratamentos médicos e cirurgias reconstrutivas que precisará realizar.

“Não consigo acreditar na gravidade de tudo isso. Meu coração está despedaçado. Entre o custo da eutanásia, as múltiplas cirurgias que terei que enfrentar (até agora fiz apenas a primeira), meses sem poder trabalhar e, sejamos sinceros, a terapia que vou precisar… é tudo muito devastador”, escreveu Shayna na plataforma.

Shayna Crimo após o ataque© Reprodução/ GoFundMe

O ataque ocorreu poucos dias depois de Shayna ter que sacrificar outro cão, um pitbull chamado Krieo, mais velho que King, que sofria de câncer. A sequência de acontecimentos deixou a mulher abalada emocional e financeiramente, tornando a recuperação ainda mais desafiadora.

Leia Também: Amiga posta foto de irmãs patinadoras dentro de avião antes da tragédia