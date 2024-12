Mulher é atropelada após tentar passar por faixa de pedestre em orla na Bahia

Uma mulher foi atropelada quando atravessava uma faixa de pedestre na Orla de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento. O fato ocorreu no início da tarde do último domingo (15), na Avenida Beira Mar. Nas imagens compartilhadas pelo Portal do Sol, é possível ver a vítima tentando atravessar a pista.

Ela chega a aguardar a passagem de dois carros, e quando tenta passar pelo local é atingida por uma motocicleta. A mulher, que é médica, fica caída na pista e logo recebe apoio de pessoas que passavam pelo local. Ainda segundo o site, a vítima teria sofrido ferimentos leves e não corre risco de vida.

Não foi informado se o motociclista prestou socorro à mulher.