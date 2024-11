Mulher é baleada dentro de carro no RJ após visitar filha internada em hospital

Uma mulher foi baleada dentro de um carro, no momento em que voltava da visita a sua filha, internada no hospital com uma infecção, nesta quinta (21), no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. Sara Regina Cardoso Coelho de 28 anos estava ao lado do marido, que conduzia o carro, quando o veículo foi atingido com cerca de 5 disparos.

A Polícia Militar, por sua vez, informou à Folha de S.Paulo que o carro do casal ficou na linha de tiro durante uma abordagem a outro veículo. Em nota, a corporação disse: “Os ocupantes do veículo reagiram e houve confronto. No local, a passageira de um veículo próximo foi atingida e socorrida ao Hospital Salgado Filho. O fuzil utilizado pelo policial foi acautelado pela Polícia Civil”. A investigação da Polícia Civil deve apontar se realmente havia suspeitos no local, se houve troca de tiros e de onde partiram os disparos que atingiram o carro do casal.

O marido da vítima afirmou que a socorreu ao Hospital Municipal Salgado Filho, no mesmo bairro. Segundo a unidade, ela foi baleada no abdômen e precisou passar por cirurgia para a retirada e estilhaços. A família afirma que ela perdeu parte do intestino. O casal tem dois filhos, de 5 anos e 1 ano.