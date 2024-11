Mulher é condenada a 25 anos de prisão por encomendar morte e causar homicídio por engano na Bahia

Uma mulher foi condenada a 25 anos de prisão por causar a morte de uma jovem, de 19 anos, em Capim Grosso, na Bacia do Jacuípe. A sentença contra a ré Lainy Ferreira Fingergut saiu já madrugada desta sexta-feira (8) após 17 horas de julgamento.

Segundo o FR Notícias, Lainy respondia pela morte de Érica Souza Santos, morta por engano, no dia 27 de outubro de 2022, em uma loja no Centro de Capim Grosso.

O alvo da ré era a cunhada dela, Celiane Alves de Oliveira, que havia saído do estabelecimento no momento do crime. Um homem contratado para cometer o homicídio chegou ao local e atirou várias vezes em Érica, confundindo o alvo.

Em janeiro do ano passado, Lainy, conhecida como “Gatinha Manhosa”, foi presa após a polícia concluir um inquérito que a apontava como mandante do crime contra Celiane, que acabou vitimando Érica. A motivação seria uma rixa familiar entre a agora condenada e a cunhada.

Na sentença desta sexta, Lainy foi também punida com o pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 300 mil em favor da mãe da vítima. O crime abalou a cidade.