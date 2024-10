Mulher é condenada por enganar exército por 33 anos e receber quase R$ 4 milhões em pensão

Uma mulher de 55 anos foi condenada pela Justiça Militar do Mato Grosso do Sul a três anos e três meses de prisão por se passar, durante trinta e três anos, por filha de um militar brasileiro da Segunda Guerra visando receber pensão. No total, a mulher recebeu quase R$ 4 milhões.

A mulher, Ana Lúcia Umbelina Galache de Souza, teve a ajuda da própria avó para cometer o golpe. Segundo as investigações, em 1986, a avó teria adulterado a certidão de nascimento da neta para que ela fosse registrada como filha do militar, que era, na verdade, tio-avô de Ana Lúcia.

Em 1988, o militar morreu e a avó teria solicitado a pensão para a neta. A mulher era procuradora do irmão, que à época da fraude já era idoso e não tinha filhos ou outros dependentes.