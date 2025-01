Mulher é detida por suspeita de envenenamento de bolo que matou três pessoas no RS

Uma mulher foi detida em Torres, no Rio Grande do Sul, sob a suspeita de ter envenenado um bolo que resultou na morte de três pessoas em dezembro de 2024. A Justiça emitiu uma ordem de prisão temporária. A acusada é nora de Zeli Terezinha Silva dos Anjos, de 61 anos, que foi a responsável pela confecção do bolo e atualmente se encontra internada, mas em estado estável.

No dia 23 de dezembro, seis integrantes da mesma família apresentaram sinais de intoxicação após ingerirem o bolo, que foi encontrado com arsênio em sua composição. As vítimas foram identificadas como Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 anos; Maida Berenice Flores da Silva, de 59 anos; e Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 47 anos. Um menino de 10 anos, neto de Neuza, também foi afetado, mas já recebeu alta e se recupera em casa.

As investigações da Polícia Civil estão em andamento, com foco na possibilidade de envenenamento. Além disso, as autoridades estão reavaliando a morte do ex-marido da mulher que fez o bolo, que ocorreu em setembro de 2024, e que foi atribuída a uma suposta intoxicação alimentar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos