Mulher é encontrada morta com sinais de agressão no Sudoeste baiano

Uma mulher, de 41 anos, foi encontrada morta com marcas de violência em Caculé, no Sertão Produtivo, Sudoeste baiano. A vítima, identificada como Devani da Silva Pereira, estava dentro da casa onde residia no bairro da Estação.

Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, o esposo da vítima, que não teve o nome informado, estava dentro do imóvel. Conforme relato, ele estava em estado visível de embriaguez e não teria sido capaz de relatar a situação. Não foi informado se o homem foi levado à delegacia nem se ele é suspeito pelo crime.

O corpo da mulher foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML) em Guanambi, na mesma região, para passar por perícia. A delegacia local deve apurar as causas do crime.