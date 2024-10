Mulher é encontrada morta na Estação da Lapa, em Salvador

Uma mulher foi encontrada morta na entrada da Estação da Lapa, em Salvador, na tarde desta quarta-feira (9). A vítima teria sido surpreendida por um homem armado que disparou contra a mulher, que não teve sua identidade revelada.

Segundo informações do Alô Jucá, a mulher ainda tentou escapar do homem mas não conseguiu. Equipes da 2ª CIPM foram ao local e isolaram a área onde o corpo foi encontrado próximo a entulhos, até a chegada do Departamento de Polícia Técnica e equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.