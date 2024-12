Mulher é esfaqueada em tentativa de feminicídio no Extremo Oeste baiano

Uma mulher, de 46 anos, foi esfaqueada em uma tentativa de feminicídio em Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste baiano. O crime ocorreu no final da noite deste sábado (21) perto de um bar, localizado na Avenida Tancredo Neves, no bairro Florais Léa. Até o final da tarde deste domingo (22), o acusado, que marido da vítima, não foi localizado.

Conforme o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, a mulher estava perto de um bar quando o companheiro chegou e desferiu um golpe de faca, atingindo o tórax da vítima. Depois, o homem fugiu do local, deixando para traz uma mochila e uma motocicleta.

A mulher foi socorrida pelo Samu e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Já na manhã deste domingo, a mulher foi transferida para o Hospital do Oeste, em Barreiras.

Não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.