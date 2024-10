Mulher é esfaqueada no pulso por namorado da filha em Sobradinho

Uma mulher teve a mão esfaqueada pelo namorado da filha na noite desta segunda-feira (7/10), em Sobradinho.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, a vítima teria agredido a filha e, em seguida, o namorado da filha teria atingido a sogra com uma arma branca na altura do pulso. Ela foi levada para o centro cirúrgico do Hospital Regional de Sobradinho. Até o momento, não há informações sobre a gravidade da lesão.

O autor está foragido. A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) investiga o caso.