Mulher é feita refém em ponto de ônibus na Avenida Paulista

Uma mulher foi feita refém em um ponto de ônibus localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 9 de dezembro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o incidente ocorreu em frente à Faculdade Cásper Líbero, no coração da cidade. A Avenida Paulista chegou a ser bloqueada entre a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e a Alameda Campinas, no sentido Consolação, enquanto a polícia fazia o trabalho de negociação com a sequestradora. A vítima foi solta após a polícia utilizar uma arma elétrica e imobilizar a mulher. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo não se pronunciou sobre o incidente.

Veja o momento da imobilização

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias