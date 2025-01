Mulher é investigada por fazer ameaça e perseguição após encontro amoroso na Bahia

Uma mulher foi alvo de um mandado de busca e apreensão em Belo Campo, no Sudoeste baiano. Ela é acusada pelo crime de stalking [perseguição] contra um homem com quem teve um encontro amoroso após se conhecerem por meio de um aplicativo de relacionamento. O cumprimento do mandado de busca ocorreu nesta sexta-feira (31) através de agentes da 1ª Delegacia de Vitória da Conquista, na mesma região.

Dois celulares, apreendidos no imóvel da suspeita, eram usados para a prática de ameaça e perseguição. Segundo a Polícia Civil, a vítima passou a sofrer ameaças via aplicativo de mensagem em outubro do ano passado, poucos dias após o primeiro encontro.

“A suspeita usava diversos números e datas, invadindo a privacidade do homem e ameaçando a sua integridade psicológica”, disse o titular da 1ª DT/Conquista, delegado Paulo Henrique Oliveira. Uma perícia no material apreendido vai poder informar se a prática foi usada com outras pessoas.

A ordem judicial foi cumprida com apoio da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI/Sudoeste).