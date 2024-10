Mulher é morta a pedradas e pauladas e outra é assassinada após briga de bar no bairro da Calçada

Uma mulher que ainda não foi identificada acabou morta a pedradas e pauladas durante a madrugada desta segunda-feira (14), no final de linha do bairro da Calçada, em Salvador. Ainda não se sabe as motivações do crime. No mesmo dia e local, Girlene Miranda Ferreira, de 40 anos, foi morta no mesmo dia e local após se envolver em uma briga de bar.

De acordo com informações publicadas pelo G1, a Polícia Civil da Bahia ainda não confirmou se os casos têm relação.