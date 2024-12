Mulher é morta a tiros em Irará, no interior da Bahia; ex-companheiro é suspeito do crime

Uma mulher foi assassinada a tiros na zona rural do município de Irará, interior da Bahia, no último domingo (8). O principal suspeito da execução é o ex-companheiro dela, identificado como “Nininho”, que fugiu da região.

Segundo relatos de familiares, o homem foi avistado no local do crime, em uma localidade conhecida como Caboronga, após os disparos de arma de fogo. Ainda de acordo com testemunhas, a vítima estava dormindo quando foi atingida por três tiros.

A mulher, identificada como Debora, de 31 anos, trabalhava como enfermeira e já não estava com o suspeito há quase dois anos.

O crime é investigado pela Polícia Civil e agentes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) fazem buscas na região para localização de “Nininho”.

As informações são do site Alô Juca.