Mulher é morta após atirador errar alvo; caso ocorreu no Extremo Oeste baiano

Uma mulher, de 35 anos, morreu após ser atingida por engano em Luís Eduardo Magalhães, no Extremo Oeste baiano. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira (27), na Rua Caravelas, bairro Conquista.

Conforme o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, Janilene Martins dos Santos estava na porta de casa quando um homem, ainda não identificado, passou a bordo de uma motocicleta e atirou contra uma pessoa, de prenome Felipe. No entanto, um dos disparos atingiu abdômen de Janilene. O autor dos disparos fugiu do local.

A mulher chegou a ser levada por familiares até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos. O crime deve ser investigado pela delegacia de Luís Eduardo Magalhães.