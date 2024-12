Mulher é morta após ter motocicleta tomada de assalto no Norte baiano

Uma mulher, de 43 anos, foi morta a tiros após ter a motocicleta tomada em um latrocínio [roubo seguido de morte] na noite desta quinta-feira (12) em Juazeiro, no Sertão do São Francisco. Segundo o Rede GN, parceiro do Bahia Notícias, a vítima, identificada como Aparecida de Góes Ferreira, seguia para uma igreja quando foi abordada por dois homens.

Após anunciar o assalto, os acusados atiraram na mulher. Uma criança que estava na garupa da motocicleta não foi atingida. A vítima foi a óbito no local. O crime ocorreu no bairro Argemiro. Até o início da tarde desta quinta não havia informações sobre a prisão dos acusados.

Câmeras de videomonitoramento devem auxiliar nas investigações no sentido de identificar a autoria do crime. A delegacia de homicídios de Juazeiro investiga o caso.