Mulher é presa após agredir a própria mãe e expulsá-la de casa

1 de 1 Imagem colorida mostra a fachada da delegacia da cidade de São José do Rio Preto, onde mulher foi presa – Metrópoles – Foto: Reprodução/Google Street ViewSão Paulo – Uma mulher de 57 anos foi agredida pela própria filha e trancada para fora de casa na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A filha, de 35 anos, foi presa em flagrante por violência doméstica, injúria e lesão corporal. A mãe tinha uma medida protetiva contra a suspeita.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima informou que a filha já tinha entrado na casa, no bairro Estância Santa Clara, no período da tarde, e havia sido orientada a sair do local por outra equipe policial.

Porém, ela retornou durante a noite, momento que agrediu e colocou a mãe para fora de casa.

Após a agressão, ainda de acordo com o B.O., a vítima fez contato com o filho pelo celular. Ao tomar conhecimento da situação ele acionou a Polícia Militar que foi até o local dos fatos. Os PMs arrombaram o cadeado e encontraram a filha deitada em um colchão na cozinha.

O caso vai ser investigado pela polícia de São José do Rio Preto.

