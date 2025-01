Mulher é presa após atirar ácido em pessoas em mercado na região de Irecê

Uma mulher foi presa pela Polícia Militar da 4ª Companhia do 7º BPM, ainda na segunda-feira (30), após jogar ácido muriático em várias pessoas em América Dourada, na região de Irecê. Os agentes da polícia precisaram conter a mulher após várias vítimas apresentarem feridas.

Segundo o Blog do Braga, parceiro do Bahia Notícias, o ataque ocorreu por volta das 18h30, próximo ao Mercado Municipal, no bairro Nova América. As vítimas, que sofreram queimaduras em diversas partes do corpo, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Municipal da cidade.

A Polícia Militar foi acionada rapidamente e conseguiu prender a acusada em flagrante. Ela foi levada para o plantão policial em Irecê. A motivação do crime continua sendo investigada. A rápida ação da Polícia Militar evitou possíveis complicações para as vítimas e contribuiu para a segurança da comunidade local.