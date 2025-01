Mulher é presa após deixar cachorro preso em carro por 3 horas

Uma mulher foi detida após deixar um cachorro dentro de um carro com os vidros fechados por mais de três horas, na manhã deste domingo (12/1), em Balneário Camboriú, Santa Catarina. O animal estava em uma caixa de transporte no banco do veículo.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada após uma denúncia de que um animal estaria preso dentro de um carro. No local, próximo à Rua Canelinha, os oficiais constataram que o animal estava dentro do carro com os vidros fechados.

