Mulher é presa com 11kg de cocaína durante operação da FICCO/BA

Uma mulher foi presa em flagrante com 11kg de cocaína e munições, nesta terça-feira (10), por equipes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia (FICCO/BA). A ação ocorreu durante uma abordagem em Itabuna.

Durante uma fiscalização em um ônibus, realizada com o apoio do canil da Polícia Militar da Bahia, foram encontradas malas contendo a droga. A suspeita era responsável por trazer o entorpecente do Rio de Janeiro.

As investigações apontam que a droga ia ser vendida na própria cidade de Itabuna. Integrantes de uma facção criminosa, residentes do estado do Rio de Janeiro, são os responsáveis pelo envio do entorpecente e das munições.

Diante dos fatos, as diligências continuam para localizar outros indivíduos que participam do grupo e receberiam os ilícitos.